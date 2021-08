Una “carica esplosiva” invidiabile per la showgirl Matilde Brandi, biondissima sfoggia il meglio di sé in spiaggia: lo zoom è “inevitabile”.

“Una dea del mare” così non si era mai vista. L’attrice, conduttrice e showgirl romana nata sotto il segno dei Pesci, Matilde Brandi, in seguito al continuum di partecipazioni in qualità di concorrente a ben due reality a partire dal 2018, prima con “Tale e Quale Show”, e poi nel 2020 con il “Grande Fratello Vip”, sembra veder affacciarsi al suo orizzonte importanti cambiamenti.

La presentatrice di “Chef per passione” cambia inizialmente rotta per trascorrere gli ultimi giorni di vacanza a Forte Dei Marmi, sulle ridenti coste della Toscana. Ed è lì che allettanti sorprese estive finiranno per identificarla, stando molto vicini al parere dei suoi fan, con una “potente carica esplosiva“.

Matilde Brandi, décolleté di bronzo e labbra da baciare: è una potente “carica esplosiva”

