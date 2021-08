Europa League, i sorteggi: quali sono le avversarie delle italiane – LA DIRETTA

Europa League, alle ore 12:00 sono iniziati i sorteggi: quali squadre affronteranno le compagini italiane ovvero Napoli e Lazio?

Sono iniziati oggi alle 12 a Istanbul i sorteggi per decidere gli accoppiamenti delle squadre che si sono classificate per disputare la fase a gironi dell’Europa League, al termine della quale saranno poi decisi gli spareggi per il turno a eliminazione diretta. In seguito ci sarà il 25 febbraio 2022 il sorteggio per gli ottavi e poi il 18 marzo quello che deciderà le squadre classificate ai quarti di finale e infine in semifinale.

La finale si disputerà allo stadio Sánchez-Pizjuán di Siviglia il 18 maggio 2022.

Alle 13:30 invece ci saranno i sorteggi per la Conference League che vedrà la Roma di mister José Mourinho come unica italiana protagonista di questa competizione.

FASCIA 1: Lione, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria, Lazio, Olympiacos, Monaco, Braga

FASCIA 2: Celtic, Eintracht Francoforte, Stella Rossa, Leicester, Glasgow Rangers, Lokomotiv Mosca, Genk, PSV Eindhoven

FASCIA 3: Marsiglia, Ludogorets, West Ham, Real Sociedad, Betis Siviglia, Fenerbahce, Spartak Mosca, Sparta Praga

FASCIA 4: Rapid Vienna, Galatasaray, Legia Varsavia, Midtjylland, Ferencvaros, Anversa, Sturm Graz, Brondby

Europa League, sorteggi: quali sono le avversarie delle italiane

Girone A:

Lione

Glasgow Rangers

Sparta Praga

Brondby

Girone B:

Monaco

Psv Heindoven

Real Sociedad

Sturm Graz

Girone C:

Napoli

Leicester

Spartak Mosca

Legia Varsavia

Girone D:

Olympiacos

Eintracht Francoforte

Fenerbahce

Anversa

Girone E:

Lazio

Lokomotiv Mosca

Marsiglia

Galatasaray

Girone F:

Braga

Stella Rossa

Ludogorets

Midtjylland

Girone G:

Bayer Leverkusen

Celtic

Real Betis

Ferencvaros

Girone H:

Dinamo

Genk

West Ham

Rapid Vienna

Tra le novità introdotte quest’anno c’è la riduzione del numero della fase a gironi che passa da 48 a 32 squadre. Le otto compagini vincenti disputeranno quindi gli ottavi. Le gare si giocheranno di giovedì (tranne la finale) contemporaneamente alle partite di Conference League. Ci saranno solo due fasce orarie per entrambi i tornei: si giocherà alle 21 e alle 18:45, fino all’anno scorso si giocava alle 18:55.