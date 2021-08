Due ex gieffine reclutate per un nuovo programma di Italia 1: tutti i dettagli

Su Italia 1 in arrivo un nuovo programma che vedrebbe al timone Nicola Savino. Il conduttore per l’occasione sembra intenzionato a chiamare due ex gieffine particolarmente amate dal pubblico

Mediaset è pronta a scommettere su un nuovo programma che andrà in onda su Italia 1 nel corso della prossima stagione televisiva. Si intitola Ritorno a scuola e vedrà al timone Nicola Savino, pronto a mettersi in gioco dopo essersi lasciato alle spalle la conduzione de Le Iene. Un nuovo format che andrà a mettere alla prova alcuni personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo. Stando alle prime indiscrezioni spuntano i primi nomi sui quali il presentatore vorrebbe puntare.

Nicola Savino recluta due ex gieffine: di chi si tratta

Con il programma che andrà in onda su Italia 1 i telespettatori assisteranno a una serie di prove dei concorrenti che dovranno sostenere l’esame di quinta elementare. Una sfida apparentemente semplice ma che metterà a dura prova i vip in gara.

Nella lista dei personaggi presi in considerazione per Ritorno a scuola troviamo anche due ex gieffine, protagoniste della quinta edizione del reality di Canale 5: Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi.

Una veterana della televisione e una giovane emergente che si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo, entrambe sanno bene come intrattenere il pubblico. Due donne ironiche, spigliate e che i telespettatori hanno seguito con passione nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Un’occasione che ha dato alle due donne l’opportunità di farsi conoscere a tutto tondo.

Per Giulia Salemi questa è l’ennesima opportunità lavorativa arrivata negli ultimi mesi. Nei giorni scorsi è stata annunciata come co-conduttrice insieme a Gaia Zorzi -sorella di Tommaso Zorzi- del “GF Vip Party“, il contenitore di Mediaset Play che avrà il compito di raccontare e commentare le dinamiche della nuova edizione.

Maria Teresa Ruta dopo l’esperienza nel reality ha deciso invece di esplorare nuovamente la sua passione per la musica e lo ha fatto pubblicando il singolo “Mi sveglio ballando“. Nel frattempo continua a divertire sui social con contenuti tanto bizzarri quanto condivisi.

Le due ex gieffine potrebbero quindi tornare presto sullo schermo con Nicola Savino che le vorrebbe concorrenti del programma. Ancora nessuna data prestabilita per la messa in onda di Ritorno a scuola sebbene la trasmissione stia iniziando a prendere forma.