Fantacalcio, consigli sulla formazione da schierare nella seconda giornata

A breve i club di Serie A torneranno in campo per la seconda giornata di campionato: i consigli su chi schierare al Fantacalcio in questo turno.

Messa in archivio la prima giornata di Serie A, le squadre si preparano al secondo turno che prenderà il via oggi con i primi anticipi. Anche i fantallenatori stanno studiando le mosse per schiarare la miglior formazione da mandare in campo per cercare di far punti e trionfare nelle leghe. Al termine della seconda giornata, i club lasceranno spazio alle Nazionali.

Fantacalcio, seconda giornata: le probabili formazioni e i consigli su chi schierare

Questa sera prenderà il via la seconda giornata di campionato con i primi due anticipi: Udinese-Venezia alle 18:30 e Verona-Inter in programma alle 20:45.

Il secondo turno, oltre che al nostro campionato, potrebbe dare diverse risposte ai fantallenatori, i quali aspettano di capire se si sono affidati ai giocatori giusti per la stagione in corso. Di seguito alcuni consigli su chi schierare al Fantacalcio durante la seconda giornata di Serie A.

Leggi anche —> Fantacalcio: quali sono i cinque giocatori su cui scommettere

Udinese-Venezia: venerdì 27 agosto ore 18:30

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Pussetto, Okaka.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Peretz, Heymans; Johnsen, Forte, Sigurdsson.

Consigliati: Silvestri (U), Pereyra (U), Okaka (U), Forte (V), Sigurdsson (V).

Verona-Inter: venerdì 27 agosto ore 20:45

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

Consigliati: Zaccagni (V), Barak (V), Handanovic (I), de Vrij (I), Calhanoglu (I), Dzeko (I).

Atalanta-Bologna: sabato 28 agosto ore 18:30

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Muriel.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaro, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Vignato, Barrow; Arnautovic.

Consigliati: Musso (A), Djimsiti (A), Gosens (A), Muriel (A), Vignato (B), Arnautovic (B).

Lazio-Spezia: sabato 28 agosto ore 18:30.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Spezia (3-4-3): Zoet; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Kovalenko, Maggiore, Bastoni; Verde, Colley, Gyasi.

Consigliati: Lazzari (L), Milinkovic-Savic (L) Felipe Anderson (L), Immobile (L), Gyasi (S), Colley (S).

Fiorentina-Torino: sabato 28 agosto ore 20:45

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Rincon, Mandragora, Aina; Linetty, Pjaca; Belotti.

Consigliati: Milenkovic (F), Bonaventura (F), Vlahovic (F), Singo (T), Mandragora (T), Belotti (T).

Juventus-Empoli: sabato 28 agosto ore 20:45

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Morata, Dybala.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone.

Consigliati: Szczesny (J), Cuadrado (J), Dybala (J), Morata (J), Haas (E), Mancuso (E).

Genoa-Napoli: domenica 29 agosto ore 18.30

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sturaro, Hernani, Badelj, Rovella, Sabelli; Pandev, Kallon.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Lozano.

Consigliati: Meret (N), Sturaro (G), Pandev (G), Di Lorenzo (N), Elmas (N), Insigne (N), Lozano (N).

Sassuolo-Sampdoria: domenica 29 agosto ore 18:30

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Traorè, Djuricic, Boga; Caputo.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Verre, Damsgaard; Quagliarella.

Consigliati: Lopez (SAS), Boga (SAS), Djuricic (SAS), Augello (SAM), Candreva (SAM), Quagliarella (SAM).

Milan-Cagliari: domenica 29 agosto ore 20:45

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Walukiewicz, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti.

Consigliati: Maignan (M), Theo Hernandez (M), Brahim Diaz (M), Giroud (M), Nandez (C), Joao Pedro (C).

Salernitana-Roma: domenica 29 agosto ore 20:45

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Bogdan, Jaroszynski; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Capezzi, Ruggeri; Bonazzoli, Simy.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

Consigliati: Simy (S), Rui Patricio (R), Karsdorp (R), Veretout (R), Mkhitaryan (R), Abraham (R).

Leggi anche —> Fantacalcio, top e flop della prima giornata di campionato

La formazione ideale per la seconda giornata

Formazione ideale (4-3-3): Szczesny (Juventus), Theo Hernandez (Milan), Lazzari (Lazio), Cuadrado (Juventus); Mkhitaryan (Roma), Pereyra (Udinese), Calhanoglu (Inter); Dybala (Juventus), Muriel (Atalanta), Immobile (Lazio).

Al termine di questa giornata, il campionato ed il Fantacalcio si fermeranno per due settimane per dar spazio alle Nazionali. Il campionato riprenderà nel weekend tra l’11 ed il 12 settembre quando andrà in scena il terzo turno.