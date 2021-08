Giulia De Lellis, irriconoscibile sui social: “Ho esagerato, sono distrutta”

Giulia De Lellis sta preparando il matrimonio di sua sorella nei minimi dettagli: dopo aver organizzato l’addio al nubilato, inizia ad avvertire lo stress di questo periodo

Giulia De Lellis sta vivendo dei giorni magici a Roma insieme alla sua famiglia: magici, perché sua sorella dopo dieci anni di amore insieme al suo Giuseppe, sta per convolare a nozze. I due si sono conosciuti nel 2011 e da allora non si sono più lasciati. Quattro anni fa hanno avuto la loro prima figlia, Matilde, e dopo un po’ è venuta al mondo anche la piccola Penelope che ha riempito ancora di più le loro vite. Dopo essersi dedicati alle piccole, Veronica e Giuseppe hanno deciso di ufficializzare finalmente la loro unione.

Giulia De Lellis a poche ore dal matrimonio di sua sorella: “Sono devastata”

Giulia, che negli anni ha fatto di tutto per rendere felici le sue nipotine con regali e feste meravigliose per i loro compleanni, non si è tirata indietro all’idea di coccolare sua sorella. Infatti si è fatta “assumere” come wedding planner, e ha organizzato il matrimonio di Veronica nei minimi dettagli. Adesso che è quasi tutto pronto, ovviamente non poteva che regalare a sua sorella un’ultima notte da nubile indimenticabile, e infatti le ha organizzato un addio al nubilato con i fiocchi. Ieri è passata a prendere sua sorella con una macchina e l’ha portata in un castello, dove è stata trattata come una principessa. Hanno bevuto, ballato, si sono divertite insieme alle loro amiche e alla fine hanno trascorso la notte sveglie per aspettare l’alba. “Non dormo da due giorni perché sono mesi che organizzo questo matrimonio, sono devastata” ha dichiarato Giulia, postando un suo selfie dove risulta piuttosto provata.

“Vorrei dormire però sono felice perché siamo riusciti a fare tutto. Adesso ci rimane un solo giorno” ha concluso, con un nuovo scatto.