La bella italo-persiana ha pubblicato un video su Instagram che ha emozionato tutti i followers. Momenti toccanti.

Giulia Salemi sta trascorrendo una delle estati più belle della sua vita. Come lei stessa ha raccontato all’interno della Casa del ”Grande Fratello Vip” non sono stati pochi i momenti difficili che ha attraversato nella sua vita.

Dall’adolescenza quando era spesso presa in giro per il suo aspetto che appariva ‘diverso’ dai suoi coetanei date le sue origini persiane, al momento in cui i suoi genitori si sono divorziati, a tutte le delusioni d’amore che ha vissuto, l’ultima quella con Francesco Monte che l’ha particolarmente segnata.

Oggi, Giulia ha finalmente ritrovato il sorriso accanto a Pierpaolo Pretelli.

Il modello lucano, dopo la fine della sua relazione con Ariadna Romero, madre di suo figlio Leone, ha intrapreso una storia d’amore con la Salemi conosciuta all’interno della Casa del ”Grande Fratello Vip”, nonostante un inizio tortuoso dato dalla presenza di Elisabetta Gregoraci della quale si era infatuata.

Il VIDEO che ha commosso tutti

