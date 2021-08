Stefania Orlando ha spiazzato tutti con uno scatto in cui si mostra irresistibile. I fan sono in trepidazione, è subito boom di like e commenti.

Fisico travolgente, curve roventi, fascino intramontabile. Stefania Orlando ha conquistato negli anni i fan con il suo carisma e la sua bellezza irresistibile diventando nota a partire degli anni Novanta come showgirl, attrice e conduttrice.

Dopo il successo raggiunto con la partecipazione alla scorsa edizione del “Grande Fratello Vip”, per la nuova stagione televisiva la aspetta una nuova avventura che la vede alla conduzione di “Tale e Quale Show”.

In attesa del nuovo impegno, la showgirl si sta godendo le vacanze, trascorse al mare insieme al compagno, di cui ha condiviso molto sui social dove è seguitissima.

In particolare il suo profilo Instagram conta ben 644mila follower ed è una raccolta di scatti di vita personale e lavorativa accomunati dalla sua bellezza unica. 54 anni il suo fisico è pazzesco lasciando i fan sempre senza fiato incantati dalle sue curve e dal suo fascino intramontabile. A questo si aggiungono i suoi lineamenti angelici e la sua chioma bionda, firma che la contraddistingue da anni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Gambe pazzesche”: Levante, la mise scopre il fisico da urlo. Gioia per gli occhi – FOTO

Stefanio Orlando travolgente: il fascino magnetico in uno scatto

Per vedere l’ultimo scatto di Stefania Orlando, vai su Successivo