Un’immagine senza indugi e tanta tenerezza spiazza i fan dell’attrice Rosita Celentano, l’inno elimina ogni dubbio: “w i bimbi pelosi”.

Innamorata del teatro fin dalla sua gioventù, l’attrice e conduttrice classe 1965, Rosita Celentano, nata nella capitale e poi trasferitasi a Milano, dove abita ad oggi assieme allo scrittore amante degli animali e conduttore, nonché suo partner di vita Angelo Vaira, ha voluto precisare nelle ultime ore quali sono i tre punti essenziali su cui si ritrova a ruotare nel verso giusto la sua vita.

La carismatica figlia d’arte perciò ha condiviso questa mattina con i suoi fan su Instagram lo specchio, senza artifici, della sua odierna realtà. Un tenero ritratto stavolta per la maligna protagonista de “La Passione di Cristo” e premiata interprete nella pellicola di “Paz!“, che le riservò grazie ai suoi prodigi nel 2002 un riconoscimento mondiale.

Rosita Celentano,”W i bimbi pelosi”: la linguaccia senza remore che spiazza il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

Se l’inimitabile cantautore romano Renato Zero continuava a ribadire, circa un decennio fa, l’importanza di non dare per scontata la necessità di rifiutare la teoria del “Triangolo”, non è questo il caso di Rosita. Un tris perfetto è infatti il protagonista della sua ultima pubblicazione sui social, già di gran lunga apprezzata dai suoi follower. L’attrice non ha timore a pensarla diversamente. Ciò che rende l’artista orgogliosa quest’oggi è la triade composta da “Amore, famiglia e natura“, che lei stessa terrà ad indicare in didascalia.

Nell’istantanea l’attrice si trova immersa nella natura, esposta al sole e con sguardo fiero, Rosita è in compagnia dei suoi due simpatici amici dal pelo lungo. “W i bimbi pelosi“, risponderà infatti una fan della Celentano fra i commenti, riuscendo così ad enfatizzare il suo entusiasmo e quello dei suoi due cagnolini. Uno stile di vita positivo e che sembra premiare meritatamente Rosita. Quello mirato a mantenere il rispetto dell’eco sistema naturale e dei suoi animali.

“Una fata buona e saggia dei boschi“, continuerà dunque omaggiandola un altro utente. Di certo dividere le proprie giornate con un esperto ed appassionato coach cinofilo potrebbe aver contribuito a tale exploit, ad ogni modo apprezzatissimo.