Loredana Lecciso sorprende il web con uno scatto unico, insieme a lei è tutto più bello. I fan impazziscono

Loredana Lecciso è sempre al centro di gossip e voci del web, insieme ad Al Bano e a Romina Power. Il trio ha sempre incuriosito il pubblico italiano che ancora oggi, nonostante siano passati tanti anni, è ancora intento a scoprire altri dettagli su i tre personaggi.

La moglie di Al Bano ha sempre assecondato il marito e non ha mai messo il bastone tra le ruote, a livello professionale, tra lui e la sua rivale.

Loredana Lecciso, la FOTO di coppia sta spopolando sul web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Loredana Lecciso ha appena festeggiato il compleanno, ha compiuto quarantanove anni ma per lei l’età sembra soltanto un numero. Di una bellezza disarmante, la moglie di Al Bano è ancora una delle donne più affascinanti del nostro Paese.

Sui social sono stati in tanti a farle gli auguri e la showgirl ha poi deciso di postare una foto con una persona molto speciale. Non si tratta né di suo marito né dei figli, è una donna.

Stiamo parlando di Kateryna Antipova, sua cognata e moglie di suo fratello. La coppia ha raggiunto i Carrisi in Puglia per trascorrere alcuni giorni in famiglia.

Lo scatto di coppia sta facendo il giro del web, una bionda e l’altra mora, una sorride e l’altra è più accattivante, entrambi molto sensuali.

“Wow fantastiche” scrive qualcuno sotto al post, poi ancora qualcun altro aggiunge: “Stupende”. Pioggia di like, cuori e applausi per questo duo meraviglioso.

E’ da tanto che Loredana Lecciso non appare in televisione, non sappiamo il motivo di questa scelta ma una buona parte del pubblico vorrebbe rivedere in qualche salotto televisivo la famiglia Carrisi riunita. Per il momento però, la showgirl è impegnata a sostenere e supportare sua figlia Jasmine che ha appena iniziato la sua carriera musicale.