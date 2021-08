Ludovica Valli in bikini lascia a bocca aperta, che sensualità – FOTO

La Valli ha condiviso una foto su instagram dove appare bellissima e sensuale con indosso un bikini turchese

Ludovica Valli saluta Ibiza con uno scatto sensuale in bikini. Alle spalle ha il mare delle baleari e si appoggia ad un albero sfoggiando un fisico mozzafiato. Nella didascalia scrive:“Già so che mi mancherà la nostra isola felice”. Ogni estate l’influencer vola a Ibiza con il suo compagno e adesso anche la bambina nata da poco tempo, Anastasia. Il compagno è un imprenditore immobiliare proprio li ad Ibiza.

LEGGI ANCHE>>>“Amici”, ex allievo annuncia le nozze: chi è il fidanzato

Ludovica Valli neo mamma felice e appagata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludovica Valli (@valliludovica)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Fisico da paura”. Elisa Maino, addominali scolpiti e gambe chilometriche: uno spettacolo della natura – FOTO

L’influencer Ludovica Valli ha condiviso una serie di foto con la sua piccola bambina Anastasia. Le ha dedicato poi due parole:”Il battito del mio cuore, il motivo di ogni mio respiro, la mia completezza, il mio ossigeno, la mia salvezza il nostro tutto”. La Valli è innamorata della sua bambina e anche del suo compagno. I due si sono conosciuti nel 2019 ad Ibiza. La loro storia non è lunga ma è successo di tutto in questi due anni. Hanno deciso di andare a convivere a Milano e hanno accolto la loro prima figlia Anastasia. La Valli si aspetta anche una proposta di matrimonio dal suo Gianmaria che arriverà forse presto.

Per lei è l’amore della sua vita e spera di poter coronare questo amore andando all’altare e dicendo Sì. Prima di innamorarsi dell’imprenditore, la Valli era fidanzata con il suo ex allenatore. Una bella storia che però è terminata. Ancora prima la Valli è stata fidanzata con Fabio Ferrara che aveva scelto sul trono di Uomini e Donne. Si è rivelato però una grande delusione. Ad oggi finalmente l’influencer ha trovato la sua stabilità e l’amore della vita in Gianmaria, che le ha fatto il regalo di diventare mamma.

La Valli ha sempre dichiarato di amare i bambini essendo già zia di cinque. E finalmente anche lei ha potuto realizzare questo sogno bellissimo. Tra pochi giorni tornerà in Italia, a Milano e ricomincerà la vita di sempre. Ibiza la vedrà la prossima estate, per il momento bisogna tornare a lavoro nella grande città.