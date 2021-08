L’ultima edizione di Temptation Island a cui abbiamo assistito potrebbe essere stata davvero quella finale: Maria De Filippi è pronta a lanciare un nuovo progetto

Temptation Island è senza ombra di dubbio uno dei programmi più amati della televisione italiana. Stiamo parlando di un gioiellino prodotto da Maria De Filippi e il suo staff un po’ di anni fa, che ha riscosso un successo pazzesco. Nonostante ciò, pare che la conduttrice sia pronta a chiudere i battenti al suo programma: quella conclusa a luglio potrebbe essere l’ultima edizione targata Fascino. Infatti, non ci sarebbe più l’accordo tra la società e Banijay, che detiene i diritti internazionali del format.

Temptation Island chiude i battenti: Maria De Filippi presenta un nuovo programma

Secondo quanto risulta a TvBlog, la nuova misteriosa produzione di Fascino potrebbe essere proprio il titolo che andrebbe a sostituire Temptation Island. Nel palinsesto della rete ammiraglia del Biscione: i dettagli della nuova trasmissione per il momento restano top secret, ma circola l’indiscrezione secondo cui avrebbe come protagonisti delle coppie, proprio come il vecchio format. Il programma sembra essere ispirato a Ultima Fermata, programma mai andato in porto che anni fa sembrava essere destinato alla conduzione di Stefano De Martino. Maria De Filippi starebbe progettando di realizzare un programma tutto suo, anche in considerazione del fatto che i diritti di produzione del format sono ancora oggi di Fascino.

Dunque, potrebbe essere definitivamente chiuso il programma che ha fatto record di ascolti in tutti questi anni. Il programma che dovrebbe arrivare dopo, però, potrebbe essere molto simile a quello che stiamo per lasciarci alle spalle.