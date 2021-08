“Bonita”. Maria Pedraza: foto di schiena e un lato B che fa sognare. La spagnola che ha conquistato il web – FOTO

Maria Pedraza. L’avete conosciuta con “La casa di carta”, l’avete apprezzata in “Elite” e “Toy boy”. Storia di una carriera in ascesa di una giovanissima attrice spagnola

Conto alla rovescia partito. Manca meno di una settimana all’inizio della nuova stagione della serie televisiva spagnola che ha conquistato il favore del pubblico di tutto il mondo. Stiamo parlando de “La Casa di Carta”. Il quinto capitolo sarà disponibile sul catalogo Netflix a partire dal prossimo 3 settembre.

L’opera ha il merito di aver portato all’attenzione degli spettatori la presenza di una giovanissima attrice che sta facendo una carriera sfolgorante. Maria Pedraza interpretava Alison Parker, figlia dell’amabasciatore britannico, ostaggio della banda di ladri dal cuore gentile e del loro boss, l’astuto “Professore”. Il ruolo non ha più motivo di esistere all’interno della storyline della serie.

La produzione Netflix ha però intuito il gradimento nei confronti dell’artista spagnola e l’ha ingaggiata per altri importanti progetti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Mi avete rotto il c….” Fedez sbotta, il cantante non ce la fa più – FOTO

Maria Pedraza: un fisico da paura che conquista gli sguardi su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

Dopo “La casa di carta” Maria Pedraza è stata protagonista di altre importanti e acclamate serie tv, prodotte dal colosso dello streaming online Netflix. Ha interpretato Marina Nunier Osuna nella serie TV “Élite” e suo è il ruolo dell’avvocatessa Triana in “Toy Boy”.

Di pari passo è cresciuta anche la sua popolarità sul web. L’attrice conta sul suo profilo Instagram oltre 12 milioni di follower: un cifra sbalorditiva che annovera fan sparsi in ogni angolo del globo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Nunzia De Girolamo, splendida e tutta bianca è uno spot per la bellezza: “Pazzi di lei” FOTO

A loro regala scatti suggestivi che la mostrano in tutta la sua seducente avvenenza. L’ultimo post condiviso la vede ritratta in una posa di schiena mentre si trova in una location vacanziera al mare. La pelle è abbronzata, porta una mano delicatamente sulla testa per scostare una ciocca di capelli castani e indossa un mini bikini scuro. Le morbide rotondità del suo lato B sono evidenti e perfette: un autentico tripudio di bellezza.

“Bonita” – le scrive un utente tra i commenti, aggiungedosi alla valanga di complimenti in tutte le lingue del mondo, segno della sua dilagante fama.