Melissa Satta saluta l’estate con un costume intero che mette in mostra tutto, ma proprio tutto. Fan in estasi

Estate d’amore e di fuoco per Melissa Satta. L’ex storica velina di “Striscia la notizia” dopo la dolorosa rottura con il marito, Kevin Prince Boateng, ha ritrovato l’amore e la serenità affianco a Mattia Rivetti.

Di loro si parlava da tempo ormai ma sulla storia non era arrivata mai nessuna conferma. Poi la foto che ha fatto il giro del web e non solo. Ci ha pensato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, a mostrare molto di più. La velina e l’imprenditore si sono lasciati andate a coccole ed effusioni molto spinte in barca e gli obiettivi del settimanale non se li sono fatti sfuggire.

Ora però per Melissa l’estate è giunta al termine e lei la saluta a suo modo. Lo scatto è da capogiro.

Melissa Satta, costume di fine estate di fuoco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Melissa Satta saluta l’estate e lo fa a suo modo. Su Instagram ci regala un ultimo scatto, si presume, in costume che è favoloso. Direttamente da Saint-Tropez dove ha trascorso le vacanze con il suo nuovo compagno, l’imprenditore Mattia Rivetti.

E’ bastato un solo scatto, pubblicato tra le Instagram Stories, per considerarlo la conferma del gossip dell’estate. Lo ha fatto in modo soft ma lo ha fatto ed è quello che tutti stavano aspettando.

Ora da questa destinazione del cuore, l’ex velina annuncia la fine delle sue vacanze. “End of summer #2021″ ha scritto a corredo della foto che la vede in un costume che stringe tutto. Modello rosso intero che mette in evidenza le parti clou di una donna. Lato A accentuato e che smebra scoppiare, stretto da una taglia forse troppo piccola, e fianchi liberi mentre la stoffa si insinua nel lato B.

Super abbronzata la Satta con i capelli bagnati è a bordo piscina e indossa un cappelino con la visiera che tiene con la mano. Per lei solo tanti complimenti e c’è chi si contiene. Vorrebbbe dire altro ma poi non esagera. Uno dei suoi 4,4 milioni di follower commenta: “Che pezzo di f….oto…😜😘”.