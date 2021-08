Micaela Ramazzotti in versione casual è più bella che mai. L’attrice romana fa il pieno di like su Instagram

Tanti, tantissimi i titoli cinematografici che la vedono protagonista. Una carriera costellata di successi e tantissimi riconoscimenti prestigiosi, rimanendo sempre un’artista umile e con la testa sulle spalle. Un David di Donatello, quattro Nastri D’Argeno e due Ciak d’oro. Parliamo di Micaela Ramazzotti, bellezza e bravura che si racchiudono in una sola persona.

Nel cuore dell’estate la nota attrice è tornata al cinema con il film “Naufragi” del regista Stefano Chiantini. La bella 42enne romana ha recitato accanto a Lorenzo McGovern Zaini, Mario Sgueglia e Mia McGovern Zaini interpretando il ruolo di protagonista nei panni di Maria.

Micaela Ramazzotti, capelli spettinati e cuffie: la bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MicaelaRamazzotti (@micaelaramazzotti)

Conquista tutti Micaela Ramazzotti con il suo look casual. Il ritorno su Instagram è dei più belli e in poco tempo la nota attrice fa il pieno di like. Ci mostra il prima e il dopo dei suoi capelli ed è subito successo.

In un primo scatto i suoi biondi capelli sono sistemati e ben acconciati in dei boccoli d’oro. Poco dopo, negli scatti successivi, i boccoli spariscono e la chioma è tutta scompigliata. Versione nature e look casual che piace molto ai suoi follower.

Camicione a quadri rosso e nero e cuffie in testa. Micaela si scatta dei selfie mentre è in macchina e poi in bagno. Mostra la sua anima un po’ rock, appoggia il piede su un mobiletto alzando la gamba, porta la mano al fianco e fa un’espressione strana, apre la bocca e socchiude gli occhi con i capelli che le scendono sul viso.

I suoi fan sono contenti di rivederla sui social e l’acclamano. “Un essere meraviglioso” la definisce uno dei suoi oltre 100 mila follower su Instagram. Dietro di lui tanti altri complimenti che sottolineano come Micaela sia oltre che bravissima anche bellissima. “Attrice di livello assoluto!!!👏👏👏👏” aggiunge un altro utente.