La bella Nicole Minetti ha condiviso su instagram una foto che fa venire le palpitazioni, un primo piano del lato B sconvolgente

Nicole Minetti è senza freni su instagram condivide scatti piccanti in bikini. L’ultima foto è fatta con una prospettiva dal basso e inquadra il lato B dell’ex politica al mare su una spiaggia. Da così il buongiorno ai suoi fan la Minetti. Gli scatti che condivide sui social sono sempre molto sensuali, indubbiamente la sua estate è più che bollente.

Nicole Minetti è tornata single

Questa estate ha portato scompiglio nella vita della Minetti che è tornata single dopo la fine della relazione con Giuseppe Cipriani. Era molto tempo che l’ex politica non compariva sui giornali ed era lontana dall’occhio indiscreto dei paparazzi. Dopo il processo di Rubi che l’ha vista colpevole, è espatriata in un altro paese dove viveva fino ad ora con il suo compagno. Tuttavia a quanto pare questa storia è giunta al capolinea, e lei ha preso tutta la sua roba ed è andata via dalla casa in cui convivevano. La storia è durata 4 anni e non si conoscono i motivi che hanno spinto alla rottura.

Essendo lui un famoso imprenditore nella ristorazione, forse è caduto in tentazione uscendo con un altra donna. O forse la Minetti si è stancata dell’uomo. Un lato positivo c’è di questa rottura, la Minetti condivide foto da bollino rosso su instagram e fa impazzire i suoi fan che sono molto contenti. A livello lavorativo non è chiaro cosa stia facendo attualmente la Minetti dopo essere andata all’estero per anni. Quando ha lasciato l’Italia aveva perso il lavoro di consigliera regionale e qualsiasi atra cosa stesse facendo all’epoca. In questi anni ha mantenuto molto riserbo sulla sua vita privata e anche sul lavoro, sempre che ne abbia uno.

L’influencer è da escludere viste le rarissime foto che condivide sui social e la sua poco presenza sul mezzo. Per lavorare con i social bisogna essere attivi sempre e costanti. La sua vita almeno per il momento rimane ancora avvolta nel mistero. Ora che è tornata single però forse qualcosa cambierà nella sua vita.