“Non le abbiamo capite”, Sophie Codegoni non si contiene più, i commenti si sprecano – FOTO

Sophie Codegoni, l’ultimo scatto dell’ex tronista manda Instagram in tilt: piovono apprezzamenti ma anche critiche per la modella

Le ultime indiscrezioni diffuse dai siti di gossip non lasciano spazio a dubbi: Sophie Codegoni è una concorrente ufficiale della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. La modella, negli scorsi mesi, è salita alla ribalta per il suo ruolo di tronista all’interno di “Uomini e Donne”. Un’esperienza che, nonostante i riscontri positivi, non le ha permesso di trovare l’amore della sua vita. Secondo fonti autorevoli, tra l’altro, Sophie sarebbe la nuova compagna di Fabrizio Corona. Pochi minuti fa, l’influencer ha postato uno scatto tramite cui ha condiviso con gli utenti delle importanti riflessioni: le critiche, come da copione, non si sono fatte attendere.

NON PERDERTI ANCHE —> “Sei da sballo”, Valentina Vignali oscura il panorama, l’outfit mette alla prova i fan – FOTO

Sophie Codegoni non si contiene, i commenti si sprecano – FOTO

Per vederla, vai su Successivo