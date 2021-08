Pamela Prati le batte tutte, la showgirl sembra abbia fatto un patto con il diavolo. La sua perfezione non ha eguali, è lei la regina dell’estate italiana 2021.

La carriera di Pamela Prati è iniziata per caso, nasce ad Ozieri (Sardegna) e vive un’infanzia assai difficile. La madre era vedova di guerra con due bambine da tirar su viene abbandonata dal compagno di origini spagnole che sposato a sua volta tornò dalla sua famiglia. Pamela ha vissuto per 10 anni in un collegio con le suore per poi tornare dalla madre e completare gli studi.

A 18 anni si è trasferita con la sorella a Roma per trovare fortuna, iniziano a lavorare come commesse in un negozio e fortuna volle che Pamela fosse notata da un fotografo che grazie ad alcuni scatti la fece conoscere al mondo dello spettacolo.

Pamela inizia a sfilare come modella e posare come fotomodella fin quando venne notata dal regista e autore televisivo Pier Francesco Pingitore che la lanciò come soubrette della compagnia del “Bagaglino”. Da quel momento per Pamela si apre un nuovo mondo, fatto di televisione, fiction, programmi e tanto sfarzo.

Anno dopo anno la showgirl ha collezionato successi dopo successi fino a raggiungere la fama di cui oggi gode.

Pamela non conosce limiti, la sua perfezione non ha eguali

