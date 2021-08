“Pekin express”, le novità di Sky ed i primi nomi del cast: le anticipazioni

“Pekin express”, tutto sulla prima edizione targata Sky. Ci sono già i primi nomi dei concorrenti del reality

“Pechino Express” ritorna, ma in una versioe tutta rinnovata. Come è noto, l’ormai ex reality targato Rai nella prossima stagione andrà in onda su Sky. Ecco che la prima novità riguarda proprio il nome. Un leggero cambiamento che diventa “Pekin express” che resta però legato al nome del suo storico conduttore, Costantino Della Gherardesca.

Così anche lui è passato a Sky e condurrà ancora una volta i concorrenti nelle loro avventure. Sul percorso, come aveva anticipato già in precedenza TvBlog, si conoscono alcune specifiche. I territori coinvolti dovrebbero essere Israele, Giordania fino agli Emirati Arabi con Dubai.

E il cast di concorrenti? Per il momento c’è il riserbo più assoluto ma il sito dedicato alle anticipazioni tv è riuscito a captare qualcosa e proprio oggi ha lanciato le indiscrezioni su due nomi che potrebbero essere in ballo per la nuova edizione del game.

Per la messa in onda ci vorrà ancora parecchio tempo (si parla di fine inverno, inizio primavera 2022) ma le registrazioni dovrebbero partire in autunno quindi il tempo stringe e la curiosità dei fan storici aumenta.

“Pekin express”, i primi due nomi del cast

E’ sempre TvBlog che lancia le prima anticipazioni sui nomi che potrebbero comporre il cast di “Pekin express”.

Due per il momento i volti che potrebbero sfidarsi nel game targato Sky. Si tratta di due donne e anche di spicco. La prima è Rita Rusic, che ha partecipato anche alle quinta edizione del “Grande Fratello Vip”. Se il suo nome sarà confermato, l’attrice e produttrice cinematografica si cimenterà in una esperienza totalemte diversa. In tv l’abbiamo vista come giurata di “Miss Italia” e a “Ballando con le stelle” ma la trasmissione di Costantino della Gherardesca richiede molte altre abilità.

Acconto a lei potrebbe esserci un altro nome di una donna di spicco ma che si è vista poco sul piccolo schermo ultimamente, Victoria Cabello. Lei manca dalla tv da diversi anni e partecipare a “Pekin express” significherebbe tornare in grande stile. Per ora si tratta solo di indiscrezioni, bisognerà ancora aspettare le conferme.