Travolto in bici da un’auto: bambino di soli 11 anni perde la vita

Un bambino di soli 11 anni è morto dopo essere stato travolto in bici da un’auto a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. Inutili i soccorsi.

Aveva solo 11 anni il bambino deceduto nel pomeriggio di ieri a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. Il piccolo, stando alle prime ricostruzioni, si trovava in sella ad una bici elettrica, quando uscendo dal parcheggio di un centro commerciale, è stato centrato in pieno da una vettura condotta da un giovane. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale il piccolo, dove purtroppo è arrivato privo di vita. Per i rilievi del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri.

Ancora sangue sulle strade italiane. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 agosto, un bambino è morto in seguito ad un incidente verificatosi a Bovalino, piccolo comune della provincia di Reggio Calabria.

Il bambino di soli 11 anni era originario di San Luca. Secondo quanto riferito dalla redazione de La Gazzetta del Sud, il piccolo stava uscendo da un parcheggio di un centro commerciale, sito in Contrada San Nicola, alla guida di una bicicletta elettrica. Per cause ancora da determinare, la due ruote è stata centrata da un’automobile condotta da un giovane. Un impatto che non ha lasciato scampo all’11enne.

Sul luogo del sinistro sono arrivati, in pochi minuti, gli operatori sanitari del 118. A nulla è valso il tempestivo trasporto presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Qui i medici del nosocomio hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto, scrive La Gazzetta del Sud, durante il tragitto per le gravissime lesioni riportate nello scontro.

Oltre ai soccorsi, sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Locri che si sono occupati dei rilievi di legge per risalire alla cause e alla dinamica del drammatico sinistro costato la vita al piccolo Giovanni.