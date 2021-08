Manca ancora molto alla prossima edizione del Festival di Sanremo, ma sui social qualcuno lancia una bomba sulla prossima conduzione

L’estate non è ancora finita, la nuova stagione televisione deve iniziare ma intanto si parla già di “Sanremo 2022”. Sono in tanti a chiedersi chi sarà il co-conduttore che guiderà il prossimo Festival della canzone insieme ad Amadeus e c’è chi spera in un ritorno di Fiorello.

Il duo è stato un successo, il primo anno quando si è presentato per la prima volta sul palco dell’Ariston e il secondo, riuscendo ad ottenere ottimi risultati anche nel bel mezzo di una pandemia.

“Sanremo 2022”, sui social spunta un particolare – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

“Sanremo 2021” è stato un Festival particolare vista la situazione legata al Covid-19. Nonostante questo, i due conduttori con la loro bravura e il loro talento fuori dal comune sono riusciti a conquistare la fiducia del pubblico italiano.

La scelta dei cantanti e soprattutto degli ospiti hanno reso tutto così perfetto ed in questi giorni uno degli invitati dell’anno scorso ha pubblicato un video che fa molto pensare.

Zlatan Ibrahimovic, ospite di alcune serata nel 2021, ha condiviso con i follower un filmato in motorino attraverso cui ha ricordato l’avventura del passaggio in moto per superare il traffico. Ha ironizzato taggando Amadeus e scrivendo: “Ti devo salvare anche prossimo anno?”.

Con questa frase ha lanciato una bomba sul web e sono in tanti a chiedersi se ci siano delle trattative tra il calciatore e il conduttore Amadeus. Per il momento l’unico ad essere confermato sembra il presentatore di “I soliti ignoti” che in una delle ultime edizioni del Tg1 ha dichiarato: “Ma chi l’avrebbe mai detto! Io, per primo, non avrei mai detto che avrei condotto tre Festival di Sanremo di seguito!”.

Il calciatore Zlatan Ibrahimovic prenderà il posto di Fiorello? Non ci sono ancora certezze al riguardo, ma il pubblico italiano non sembra essere d’accordo sulla possibile nuova coppia. Squadra che vince non si cambia.