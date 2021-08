“Sembri la mamma”, Mercedesz in bikini in mezzo alla neve, le curve incantano – FOTO

Mercedesz semina il panico fra gli utenti con il suo ultimo scatto: immersa nella neve, la modella sfoggia delle curve davvero impeccabili

Vacanze in montagna per la bellissima Mercedesz, che con i suoi scatti da capogiro tiene viva la sfida con la mamma Eva. La giovane, 30 anni quest’anno, ha compiuto un percorso di maturazione che l’ha portata ad essere una persona molto diversa rispetto al ricordo che i telespettatori avevano di lei. Se a “L’Isola dei Famosi” l’influencer appariva timida e insicura, ora Mercedesz è una donna risoluta ed estremamente sicura di sé. In questi ultimi giorni, i suoi post spaziano dal Trentino alla Svizzera, non mancando mai di immortalare la sensualità esplosiva delle sue curve. L’ultimo scatto, a tal proposito, ha mandato Instagram in tilt.

Mercedesz in bikini in mezzo alla neve, le curve incantano – FOTO

