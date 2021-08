Simona Ventura è in splendida forma, i suoi sorrisi riempiono il cuore, la sua estate è magica grazie all’amore dei suoi cari.

La conduttrice Simona Ventura sta vivendo un estate davvero magica, in compagnia della famiglia e degli amici si bea di tutto l’amore del mondo. La sua carriera è iniziata diversi anni fa quando alla fine degli anni ’80 ha debuttato affiancando Giancarlo Magalli.

La sua carriera così come la sua vita è costellata di successi, la conduttrice negli anni è stata il volto di diverse trasmissioni di spicco in prima serata sulle emittenti nazionali. Simona è anche un’attrice, oltre che una presentatrice e showgirl, è stata apprezza sul grande schermo da milioni di italiani.

La Ventura non ha mai deluso le aspettative, ha sempre dominato il palco con estrema sicurezza e padronanza della situazione. Oggi è uscita un pò di scena, a parte qualche apparizione come ospite, ma nonostante ciò la sua vita è piena e soddisfacente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Martina Colombari è confusa, troppe emozioni in una sola volta. Cosa le succede?

Simona Ventura si diverte in famiglia, che estate magica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Cristina Marino sorprende tutti, così audace non si era mai vista – FOTO

La bella conduttrice ha trascorso l’estate con i figli e con il compagno Giovanni Terzi, tra un tuffo ed un altro Simona scambia quattro chiacchiere anche con un’amica molto gradita, Paola Perego sua collega.

Le serate di Simona sono scandite da aperitivi in riva al mare, da cene gustosissime e da tanto divertimento, nulla è lasciato al caso e si ride di gusto tutti insieme. La conduttrice appare rilassata e felice ed è pronta ad affrontare il nuovo anno ricco di impegni.

Simona è una donna forte, grintosa, grazie al suo carattere e alla sua voglia di fare è riuscita a ritagliarsi un posticino tra il podio dei vip. Il pubblico la ama e vorrebbe vederla in televisione, al momento per ei è tutto fermo ma settembre è alle porte e potrebbe esserci qualche novità in merito alla sua presenza in qualche trasmissione.

Negli anni ha conquistato il cuore di milioni di italiani che la amano come se fosse una persona di famiglia.