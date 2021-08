A novembre uscirà un nuovo film su Lady Diana intitolato “Spencer”. La protagonista sarà Kristen Stewart, che vestirà i panni della Principessa del Popolo

Manca poco: altri due mesi e uscirà finalmente “Spencer“, l’attesissimo film che omaggi la vita di una delle Principesse più amate di sempre: stiamo ovviamente parlando di Lady Diana. Il 31 agosto saranno 24 anni da quando ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale Parigi e, dopo tutto questo tempo, non è mai stata dimenticata. Il suo nome continua ad essere ricordato ogni giorno e, tra i tanti documentari e film che le sono stati dedicati, sta per uscirne un altro dal titolo Spencer – il cognome da nubile della Principessa – e vedrà come protagonista Kristen Stewart.

Il trailer di Spencer, il film dedicato a Lady Diana

Proprio ieri è finalmente uscito il trailer del film più atteso del momento. La trama sarà concentrata in tre giorni, o meglio in quelli di Natale, l’ultimo che lei ha vissuto al palazzo reale insieme a Carlo e ai Windsor. Non era affatto un periodo semplice per la Principessa, infatti lei non riusciva più a reggere i continui tradimenti di Carlo e stava finalmente cominciando a capire di aver scommesso tutto su un amore sbagliato che non aveva fatto altro che causarle dolore e delusione. Tanta attesa anche per la prossima stagione di The Crown, che sarà quella decisiva per la serie: infatti assisteremo alla morte di Lady Diana avvenuta nel 1997 nella capitale della Francia.

Kristen Stewart per mesi ha studiato il personaggio, empatizzando con lei e soffrendo delle sue sofferenze. Tanta curiosità per vedere come se la sarà cavata in queste nuove vesti.