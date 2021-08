Tiziano Ferro e la scomparsa del suo caro amico: “Ci manchi tanto”

A un anno dalla scomparsa del suo caro amico, Tiziano Ferro lo ricorda con parole d’amore e ancora tanto dolore: “Non ho mai accettato la tua dipartita”

Tiziano Ferro ha voluto condividere le sue emozioni nel giorno dell’anniversario della scomparsa del suo caro amico Beau, con il quale ha condiviso alcuni mesi della propria vita. Una perdita che ha segnato molto l’artista che non perde occasione per ricordare i momenti vissuti insieme. Oggi a un anno dalla sua morte si è lasciato andare a una dedica speciale nella quale ha riversato tutto l’amore e il dolore che ha provato per il suo compagno a quattro zampe.

“Voglio dirti grazie”, le commuoventi parole di Tiziano Ferro

Il cantante e il marito Victor Allen, in seguito alla decisione di voler adottare un cane, si imbatterono in Beau, un dobermann abbandonato che si ritrovò in età adulta a vivere all’interno di un canile. A differenza di molte persone l’artista decise di dargli la possibilità di vivere gli ultimi anni della sua vita circondato dall’amore di una famiglia e dal calore di una casa.

A causa di alcuni problemi di salute e nonostante i tentativi di cura, Beau lasciò Tiziano e Victor solo quattro mesi dopo. Una perdita che addolorò profondamente la coppia e in particolare l’artista. È a lui che ha voluto dedicare un lungo messaggio, un anno dopo la sua scomparsa.

“Caro Beau, forse non ho mai veramente accettato la tua dipartita. Cosa avrei dato per incontrarti prima di tanti anni in canile“, scrive il cantante prima di rivolgere alcuni ringraziamenti all’amico. “Per gli insegnamenti, la fede e la pazienza. E per l’amore incondizionato […] anche se avevi ancora addosso le ferite e il dolore dell’abbandono“.

La sua morte ha segnato la coppia tanto da portarla a decidere di continuare ad adottare cani adulti, “per dare loro l’opportunità che meritano“. “Un anno senza di te non era quello che avrei voluto oggi ma forse nella tua infinita generosità hai preferito lasciare spazio ad altri tuoi fratelli“, si legge nel post condiviso da Ferro e accompagnato da un tenero scatto insieme a Beau.

Seppur in pochi mesi il cane è stato in grado di lasciare un’impronta indelebile nella vita del cantante. “Ci manchi davvero tanto“, con queste parole conclude il messaggio rivolto al suo caro amico a quattro zampe.