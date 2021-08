Un Medico in Famiglia: una delle nipotine di nonno Libero sta per sposarsi. La piccola in questione è Domiziana, ex Elena Martini

Sono trascorsi un po’ di anni dalla fine di Un Medico in Famiglia, ma dopo così tanto tempo che la fiction è andata in onda, il cast è diventato praticamente una famiglia per i telespettatori. Le vicende dei Martini per molti anni hanno appassionato i fans della fiction, e ad oggi che non è stata più rinnovata, gli attori protagonisti continuano ad essere molto seguiti sui social. Tra questi c’è Elena, che nella serie interpretava la figlia più piccola di Lele. Era a malapena una ragazzina, ma nella vita reale ha dimostrato di essere molto più matura dei suoi anni.

Era Elena in Un Medico in Famiglia, oggi è una donna, mamma e quasi moglie

Infatti Domiziana Giovinazzo – così si chiama l’attrice che interpretava Elena -, oggi ha solo 21 anni ma può ritenersi fortunata e soddisfatta della vita avuta fino ad ora. Ha trovato l’amore che era molto giovane, ha deciso di avere un figlio e di essere una mamma giovane, e a distanza di mesi dalla nascita del piccolo ora sta per convolare a nozze con il suo fidanzato Angelo. Proprio due giorni fa lui le ha fatto una dolcissima serenata sotto casa, le ha cantato “Più bella cosa” di Eros Ramazzotti e lei alla fine è uscita commossa per abbracciarlo. Sta vivendo dei giorni davvero magici, nonostante quello del matrimonio non sia ancora arrivato. Manca davvero poco. All’evento saranno presenti tutti i suoi ex amici e colleghi del cast.

Tra gli assenti invece ci sarà Eleonora – che nella serie interpretava sua sorella Annuccia -. L’attrice è stata messa in quarantena per essere stata in contatto con un amico risultato positivo al covid.