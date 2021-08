Benedetta Mazza riflette su mentre è al mare, cosa sarà successo – FOTO

Benedetta Mazza ha condiviso una foto su instagram dove appare pensierosa e riflessiva, cosa sarà successo

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Benedetta Mazza ha condiviso una foto su instagram ed è molto pensierosa. Cosa sarà successo? Nella didascalia cita poi una frase di Alda Merini che recita queste parole:”La cattiveria è degli sciocchi, di quelli che non hanno ancora capito che non vivremo in eterno”. A quanto pare la Mazza si lamenta della cattiveria delle persone, ma parla di qualcuno in particolare forse.

Benedetta Mazza ha paura della sfortuna e la combatte con i ciondoli

La bella Benedetta Mazza ha condiviso una foto dei suoi bracciali e si vedono alcuni ciondoli porta fortuna come l’occhio di fatima. Si vede anche una croce e un quadrifoglio. La Mazza cerca proprio fortuna, è leggermente superstiziosa. Nella didascalia scrive:“Quel che succede conviene ma un pò di protezione male non fa”. L’influencer crede sia che le cose debbano capitare in base al destino, sia che si può ottenere una protezione contro eventi indesiderati indossando degli amuleti in un certo senso. La Mazza però è già stata fortunata, ha realizzato alcuni dei sogni diventando un personaggio noto in televisione e un influencer molto seguita e si questo è grata.

Lei stessa lo scrive sotto ad alcune foto che la ritraggono mentre ritira un premio. “Ho sempre pensato che il viaggio valesse più la pena della meta. Forse sono controtendenza ma in questo modo non mi perdo nulla per strada e mi godo il percorso. Kavafis diceva “tieni sempre Itaca a mente: raggiungerla è il tuo ultimo scopo”. La fretta ci fa perdere. Sempre. Ci fa perdere il senso delle cose e il valore che hanno: ho sempre scelto l’ambizione piuttosto che la sete di arrivare. Il percorso è ancora lungo ma dopo 13 anni di ciclopi e lestrigoni e sicuramente tanti rallentamenti sono felice di aver sempre fatto un passo in avanti verso i miei sogni. E sono sopratutto felice della scelta di essermi riempita gli occhi del paesaggio anche a costo di rallentare il percorso”.

Le parole della Mazza sono profonde e ricorda che bisogna sapersi godere il viaggio per apprezzare la meta. E che non bisogna avere fretta di arrivare dove si vuole, perché altrimenti ci si perde tutto quello che sta in mezzo.