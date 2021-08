L’influencer Chiara Nasti torna sui social dopo lo stop che si era prefissata a causa di uno stato d’animo difficile

Chiara Nasti è tornata a pubblicare sui social, ha condiviso due foto con un gattino. Nelle stories affronta il suo ritorno spiegando di essere ricorsa ad alcuni aiuti per superare il periodo difficile che ha affrontato. Ha confessato di aver sofferto di forti attacchi di ansia e di non voler vedere nessun per un pò di tempo. Alla base della sua guarigione c’è la meditazione.

LEGGI ANCHE>>>“Bellissima” Eleonora Incardona è irresistibile, un fisico da serie A – FOTO

Chiara Nasti migliora il suo stato d’animo con la meditazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Nicole Minetti fa vedere solo il suo posteriore, è qualcosa di magico – FOTO

Dopo un mese di assenza, l’influencer Chiara Nasti torna sui social e spiega il motivo per cui è sparita. La Nasti aveva lasciato tutti i suoi fan sospesi con un messaggio ambiguo e poco chiaro sul motivo del suo ritiro dai social. Aveva solamente dichiarato di non essere riuscita a gestire alcune cose della sua vita al massimo e che aveva bisogno di ritrovarsi. Ad oggi spiega ai suoi fan che sta meglio anche se il suo percorso è ancora in corso. Ha rivelato che il motivo che la spinta a sparire del tutto dai social è che non aveva più nulla da raccontare e non sapeva bene cosa voleva fare. Era in totale confusione. Evidentemente ha fatto un viaggio introspettivo in cui si è guardata dentro e ha fatto i bilanci di come è stata la sua vita fino ad ora.

In parte anche la rottura con il calciatore Nicolò Zaniolo forse ha inciso nel processo che le ha causato attacchi di ansia e difficoltà. Ha rivelato che anche i commenti negativi ricevuti spesso sui social l’hanno ferita molto. D’altronde ripercorrendo la storia di Chiara, una ragazza normale che dall’oggi all’indomani ha spopolato sui social ottenendo moltissimo successo da giovane su un mezzo che ancora non conosceva bene e di cui forse in parte è diventata schiava.

Negli anni a seguire è diventata sempre più popolare e ha preso una strada aggressiva, diversa perdendo la sua dolcezza per difendersi dagli attacchi e di conseguenza costruendosi una corazza per proteggersi, ma alla fine a corazza è diventa una seconda pelle e si è trasformata in una persona totalmente diversa. Questo periodo senza social e senza invasione nella sua vita da parte di sconosciuti pronti a criticarla, le ha fatto bene. Il suo sorriso spontaneo e naturale è tornato e appare più vera. A soli 23 anni non ci si può trasformare in una persona diversa perché si è una celebrità sui social, e lei oggi lo ha capito e sta molto meglio.

Forse da oggi vedremo una nuova Chiara su instagram, più spontanea. Con il suo ritorno arriva anche una novità, a quanto pare la Nasti ha una nuova storia d’amore con un altro calciatore. Si tratta di Mattia Zaccagni che gioca nel Verona. L’influencer ha scattato una foto a casa sua con il suo gattino ed è inevitabile pensare che ci sia un flirt in corso.