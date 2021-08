“Che confettino” Antonella Elia: finalmente il grande annuncio – FOTO

Antonella Elia ha già dimenticato il “Grande fratello vip”, adesso ha altro per la testa e lui è sempre accanto a lei

E’ ufficiale: Alfonso Signorini ha scelto due nuove opinioniste per il reality più atteso dell’anno. Per la prossima edizione del “Grande fratello vip”, sarà assente la coppia composta da Antonella Elia e Pupo.

Scenderanno in pista Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La notizia di tale cambiamento sta facendo molto parlare il web, secondo i telespettatori il programma aveva proprio bisogno di uno svecchiamento.

Molti si chiedono, però, quale sia stata la reazione di Antonella Elia. Su Instagram c’è la risposta.

Antonella Elia: pink lady e novità in arrivo – FOTO

Antonella Elia dopo aver partecipato al “Grande Fratello Vip” come concorrente, a “Temptation Island” insieme al suo compagno e aver fatto due anni da opinionista per il reality di Alfonso Signorini, è pronta a prendersi una pausa.

Così appresa la notizia di un non rientro, ha deciso di voltare pagina e fare l’acquisto dell’anno. Ha appena comprato un’auto. Si tratta di una Cinquecento rosa, la macchina dei suoi sogni.

Nonostante i mille pettegolezzi, voci e gossip, è di nuovo insieme a Pietro ed è stato lui ad accompagnarla dal concessionario e a supportarla nella scelta. Poi si è presentato con un mazzo di fiori per festeggiare l’evento.

“Indovinate qual è il mio colore preferito? Finalmente anche sulla mia macchina”. Scrive sotto al post pubblicato su Instagram.

“Che confettino sei” commenta subito qualcuno e poi ancora “Siete una favola”. Like e messaggi di affetto per l’opinionista.

Per il momento non ci sono notizie riguardo al futuro professionale della Elia, ma non mancheranno occasioni di vederla in qualche salotto televisivo nella prossima stagione. Nell’attesa si gode gli ultimi giorni di relax accanto all’uomo della sua vita, a quanto pare l’amore vince su tutto.