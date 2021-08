Cristina Buccino ha un seno troppo grande, il body non lo contiene e in un attimo succede l’irreparabile. L’influencer è magnifica, regala un attimo di felicità.

Cristina Buccino è una delle donne più sensuali e sexy del web, la sua intraprendenza, la sua solarità, la sua genuinità, fanno si che la gente la ami e la sostenga ogni giorno di più. In poco tempo su Instagram ha raggiunto un seguito di 2,6 milioni di follower che comunicano con lei quotidianamente in direct o sotto i suoi post.

L’estate di Cristina, modella – influencer – showgirl, non è ancora finita. L’abbiamo vista nuotare in acque cristalline, fotografarsi in posti magnifici, divertirsi con gli amici e gustare delle ottime pietanze. E’ stata un estate all’insegna del divertimento e della spensieratezza, Cristina ha avuto modo di ricaricare le pile in vista dei nuovi progetti imminenti.

Cristina Buccino ci va giù pesante, il body non aiuta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

L’influencer sfoggia sempre degli outfit che fanno girare la testa a mezzo mondo, la cura che mette nei dettagli è notevole, grazie al suo effetto vedo non vedo è una delle donne più desiderate d’Italia, chi non vorrebbe trascorrere del tempo in sua compagnia?

Nella cena di ieri sera alla quale ha partecipato Cristina ha dato il meglio di se, Positano (Campania) ha avuto molto da ammirare, in una particolare gonna in raso bianco ed un body color carne, la modella ha incantato tutti.

Un particolare non è sfuggito ai fan che con entusiasmo hanno commentato e lasciato cuoricini, il seno troppo grande di Cristina quasi non si contiene nel body, in un attimo può succedere l’irreparabile e molti hanno immaginato di vedere il paradiso ad occhi aperti.

Tanta perfezione è difficile trovarla, Cristina ha sbalordito di nuovo tutti con la sua prosperità.

La sua perfezione, la sua sensualità fanno quasi timore. Cristina domina la scena con forza e grinta come quando si è imposta nel mondo dello spettacolo e si è costruita un posticino tutto per se tra i vip.