La cantante Cristina D’Avena ha condiviso una foto mentre abbraccia con amore il suo cagnolino e gli dedica qualche parola

Cristina D’Avena ha condiviso una foto insieme al suo amico peloso, un cagnolino nero dolcissimo. In occasione della festa internazionale del cane, che cadeva ieri 26 agosto, la D’Avena ha scritto una dedica sotto alla foto: “L’amore chiese alla vita…cosa mi doni? e la vita rispose: un cane da amare. Ciao Leo, tu e i tuoi fratellini Willy e Lucky siete stati e sarete sempre tra gli amori più grandi della mia vita”.

Cristina D’Avena e il tour estivo che ha avuto successo

La cantante questa estate ha fatto diverse tappe in tour per cantare le sue canzoni con allegria e spensieratezza. Un ritorno alla normalità che occorreva a tutti dopo l’estate scorsa in cui i grandi eventi sono stati bloccati a causa della pandemia. La cantante è stata a Capannori, San Vito Tagliamento, San Cipriano Picentino e tanti altri luoghi. Questa estate la D’Avena è uscita anche con un nuovo brano che appartiene alla compilation del cartone Holly e Benjy. L’ha dedicata agli Europei di questa estate che hanno fatto sognare gli italiani con la vittoria. A luglio la cantante ha anche compiuto gli anni, pochi giorni dopo l’annuncio della grande Raffaella Carrà.

Questo l’ha sconvolta e lo ha scritto anche su instagram:“E stato un compleanno un pò diverso dal solito..la scomparsa della grandissima Raffaella Carrà mi ha tremendamente sconvolta, ancora non ci credo anzi non voglio crederci…I vostri auguri e il vostro amore mi hanno riempito il cuore..vi amo”. Appresa la notizia, la D’Avena ha condiviso anche un video dove si vede un’intervista che proprio la Carrà le aveva fatto. In occasione di questo video ha scritto una dedica bellissima:”Oggi ci ha lasciato la più grande di tutte, la vera regina della televisione italiana. Ho avuto l’onore di conoscerti e ricorso ancora il tuo sorriso, la tua gioia, il tuo garbo, la tua professionalità e la tua immensa bravura.

Sei entrata nelle case degli italiani e sei diventata una di famiglia. Un personaggio a cui tutte le generazioni sono legate profondamente. Sei stata e sarai per sempre un punto di riferimento per tutti gli artisti italiani e internazionali e una musa ispiratrice per tanti giovani che inseguono il sogno di diventare stelle luminose proprio come lo eri tu. Sei ancora con noi”.