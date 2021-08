L’artista canora Baby K infuoca gli animi dei suoi fan con degli scatti in cui scopre gli irresistibili lati del peccato.

Affermata protagonista dell’estate 2021, la cantante e rapper trentaseienne Baby K, grazie all’uscita del singolo “Mohicani“, realizzato in collaborazione con il noto gruppo musicale dei Boomdabash, e del suo nuovo album ha trionfato, riscoprendosi in vetta alle classifiche musicali della penisola italiana. Adesso, Claudia Nahum, è pronta a riscoprirsi però anche in nuove avventure. Stavolta legate più al tempo libero a disposizione in quest’ultima settimana d’agosto.

Tangibile metafora di questo suo ultimo successo, la collezione di istantanee pubblicata dall’artista canora nata sotto il segno dell’Acquario stamattina, sembra confermare ciascuna delle sue ispirazioni che l’hanno portata ad divenire la reginetta di questa stagione. E a continuare dunque il suo disarmante canto: “sotto la luna”.

Baby K: “sento dentro il fuoco” in top e minigonna sfoggia gli irresistibili lati del peccato

