Anche per Giulia Salemi le vacanze sono terminate, ma l’influencer non molla e pubblica gli ultimi scatti in pieno relax

Per Giulia Salemi il 2021 si sta rivelando molto speciale. Prima la partecipazione al “Grande Fratello Vip”, poi l’inizio della storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, la sua prima conduzione ed infine un’estate indimenticabile.

L’influencer milanese è appena rientrata dalle vacanze che ha trascorso accanto al suo compagno, prima in Italia e poi all’estero. Da poco è atterrata a Roma per iniziare un nuovo anno professionale. Cosa la aspetterà? Sono in arrivo tante novità per l’ex gieffina che non vede l’ora di tornare in pista.

Giulia Salemi, gambe scoperte e sorriso irresistibile – FOTO

