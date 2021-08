Le pagelle e il tabellino dell’anticipo della seconda giornata di Serie A tra Juventus – Empoli, appena terminato.

La Juventus è pronta a ricominciare senza Cristiano Ronaldo. E lo ha fatto per la prima volta, questa sera nella seconda giornata di campionato in casa contro l’Empoli.

Dopo il pareggio arrivato nella prima giornata contro l’Udinese, gli uomini di Mister Allegri cercano di portare a casa i primi tre punti della stagione.

Senza il fuoriclasse portoghese la società si è subito mossa per mettersi ai ripari e per sostituirlo degnamente, così in mattinata è arrivato L’annuncio dell’approdo in bianconero di Moise Kean.

Intanto la formazione è scesa in campo contro l’Empoli per fare il risultato e dimostrare che anche senza Cristiano Ronaldo è in grado di essere una delle favorite allo scudetto.

La squadra di Andreazzoli è ancora a 0 punti, nella prima gara di campionato, infatti, ha giocato contro la Lazio e nonostante il vantaggio iniziale si è fatta battere in rimonta 3-1.

Juventus – Empoli: le pagelle e il tabellino

Juventus – Empoli 0-1

Rete: 21′ Mancuso

Juventus (4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 6, De Ligt 6, Bonucci 6, Alex Sandro 6; Bentancur 5, Danilo 6, Rabiot 5 (55′ Bernardeschi 5.5); Chiesa 6.5, Dybala 5, McKennie 6 (46′ Morata 5.5). All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Chiellini, Pellegrini, Rugani, Locatelli, Fagioli, Ranocchia, Kulusevski

Empoli (4-3-1-2): Vicario 7; Stojanovic 6,5, Ismajli 6.5, Luperto 7, Marchizza 6; Haas 6.5, Ricci 6.5, Bandinelli 6.5; Bajrami 6.5; Mancuso 7, Cutrone 6. All. Andreazzoli. A disp. Brignoli, Furlan, Stulac, Romagnoli, Henderson, La Mantia, Fiamozzi, Tonelli, Zurkowski, Vitti, Parisi, Pinamonti

Nella terza giornata di campionato che si giocherà nel week end del 12 settembre, dopo la sosta per le Nazionali, la squadra di Allegri avrà una trasferta impegnativa contro il Napoli. L’Empoli invece ospiterà in casa il Venezia in un match alla sua portata.