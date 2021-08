La band continua a conquistare il mondo e questa volta il riconoscimento arriva direttamente dagli Stati Uniti: il nuovo traguardo dei Maneskin

Inarrestabili, i Maneskin celebrano un altro grandissimo successo che li vede raggiungere un traguardo eccezionale. Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest la loro musica ha fatto il giro del mondo e la band continua ad acquisire consensi. I loro brani vengono trasmessi ovunque e macinano stream sulle piattaforme digitali rendendoli tra gli artisti più ascoltati a livello internazionale. Ecco quale altro riconoscimento arriva oltreoceano.

LEGGI ANCHE -> Tiziano Ferro e la scomparsa del suo caro amico: “Ci manchi tanto”

Gli Stati Uniti premiano i Maneskin: incredibile successo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

La band formata da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio raggiungono un altro importante traguardo in America, dopo aver dominato per settimane le classifiche di vendita.

A ottenere il riconoscimento è un vecchio brano dei Maneskin, pubblicato nel 2017: si tratta della cover di “Beggin’“, contenuto nell’EP di debutto della band rilasciato al termine della loro esperienza a X Factor.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Eurovision 2022: la città che ospiterà l’evento, l’indiscrezione

La cover, anche grazie all’immenso utilizzo sui social media, ha raggiunto numeri da record ed è stata indicata come la canzone più ascoltata dell’estate su Spotify in tutto il mondo. Ora arriva la certificazione dagli Stati Uniti: “Beggin’” è disco d’oro, dopo aver venduto più di mezzo milione di copie.

Con questo risultato i Maneskin raggiungono ventitré certificazioni internazionali, ottenute anche grazie al successo dei due singoli “Zitti e buoni” e “I wanna be your slave“. Di quest’ultimo è stata rilasciata anche la versione in duetto con Iggy Pop, leggenda della musica punk rock.

Il loro ultimo album “Teatro D’Ira Vol I” continua a mantenere salda la sua posizione nelle classifiche e l’attesa per il nuovo progetto discografico della band cresce sempre di più. Attualmente impegnati con la ripresa dei concerti, il gruppo ha passato molto tempo anche in studio di registrazione dove i lavori sul nuovo disco procedono a vista d’occhio.

LEGGI ANCHE -> “Mancavi troppo” Francesco Renga e il regalo più grande ai fan. Siamo agli sgoccioli

L’ascesa dei Maneskin seppur già straordinaria sembra essere solo all’inizio, non ci resta che attendere per scoprire cosa il futuro avrà in serbo per i quattro artisti.