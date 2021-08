Martina Colombari vuole osare, la sua notte magica fa impazzire i fan. Magnifica in ogni scatto sbaraglia la concorrenza.

Quando Martina Colombari chiama i fan rispondono a suon di cuoricini su Instagram, la scorsa notte per Martina è stata quella giusta.

Ancora in vacanza la showgirl regala scatti ai suoi follower che non possono far altro che ammirarla per la sua perfezione, chiude l’estate in bellezza Martina, tra un tuffo al mare e una cena indimenticabile.

Martina è pronta per affrontare un nuovo anno in bellezza, ricco di lavoro, di impegni e passione per le sue svariate attività, senza dimenticare però la sua famiglia.

Suo marito, l’ex calciatore, Alessandro Costacurta ed il figlio Achille, sono il motore che la muove ogni giorno che passa.

Martina Colombari osa, la sua notte magica ha inizio con degli scatti

E’ una notte speciale per Martina che in tutto tiro posa per la gioia del suo milione di follower, top morbido e schiena nuda, pantalone a zampa d’elefante e tacchi vertiginosi, l’ex modella conquista la scena con eleganza e sensualità.

I fan non possono far altro che ammirare tanta perfezione e commentare con dolci parole, Martina ha stregato tutti e non ce n’è per nessuna, “Sei meravigliosamente perfetta”, scrive qualcuno, “Tu rendi il mondo un posto migliore”, risponde qualche altro.

Una pioggia di cuoricini ed emoticon invadono le foto dell’ex Miss Italia che tanto ha fatto sognare con le sue gambe chilometriche.

Martina ha in serbo nuovi progetti, probabilmente in autunno la vedremo nuovamente sul piccolo schermo tra un programma o una fiction, l’abbiamo apprezzata in molte occasioni e continueremo a farlo. La televisione ha bisogno di un talento come lei.

Sempre sorridente ed affabile comunica attraverso la sua vetrina virtuale che cura nei minimi particolari, aggiorna i suoi fan che la sostengono dopo anni. L’attrice ha conquistato il cuore di tantissimi italiani, non è solo un tramite tra il pubblico ed uno schermo freddo, è una persona di famiglia che fa parte della loro quotidianità.