Paolo Brosio: finita la storia d’amore con Maria Laura De Vitis. La showgirl si difende dalle accuse

Paolo Brosio ha concluso la sua storia d’amore con la showgirl Maria Laura De Vitis. Tra loro sussistono ben 42 anni di differenza ma non sarebbe stato questo il motivo della rottura

Reggiana, 23 anni, oltre 160mila follower su Instagram, grandi occhi scuri, lunghi capelli corvini e un fisico mozzafiato. Maria Laura De Vitis e una giovanissima starlette in ascesa nel panorama dello show business italiano.

Nel sua acerba carriera si annoverano partecipazioni a diversi programmi televisivi: dal cult di Paolo Bonolis “Ciao Darwin” (ottava edizione) a “Live – Non è la D’Urso”, passando anche per “Primo Appuntamento” su Real Time e “Le Iene” su Italia 1. Tuttavia, la sua notorietà è accresciuta grazie alla sua storia d’amore con il celebre giornalista Paolo Brosio (65 anni il prossimo settembre). La relazione è naufragata ma la De Vitis ha dovuto fronteggiare accuse pesanti.

Paolo Brosio: spiegati i motivi della rottura con Maria Laura De Vitis

Non è durata a lungo la relazione tra il personaggio televisivo Paolo Brosio e la show girl in erba Maria Laura De Vitis. I due si sono conosciuti poco prima dell’ingresso dell’uomo come concorrente della quinta edizione del “Grande Fratello VIP”, avvenuto nell’ottobre 2020.

I motivi che avrebbero spinto la coppia a dirsi addio definitivamente non risiederebbero nell’ingente differenza d’età che intercorre: ben 42 anni.

A spiegare per filo e per segno il suo punto di vista è stata la stessa Maria Laura De Vitis che, in un’intervista, ha spiegato che tra di loro è andato scemando il sentimento d’amore che li univa. Erano comunque rimasti in buoni rapporti, adesso qualcosa è cambiato. “Ci siamo sempre sentiti fino a poco fa. Ora lui è sparito” – ha raccontato la ragazza.

A quanto pare, Paolo Brosio si sarebbe allontanato definitivamente a causa di alcune foto che la ritraggono insieme a un altro uomo. Di chi si tratta?

Secondo alcuni giornali addetti alla cronaca rosa, la nuova frequentazione della De Vitis è il rapper 21enne Lollo G, all’anagrafe Lorenzo Orsini.

La show girl si è anche dovuta difendere dall’accusa dilagante di arrivismo. “Sono stata duramente criticata. In molti mi dicevano di stare con Paolo per sfruttare la sua fama, che avevo bisogno di stare con lui per andare in televisione”.

La ragazza si difende: “Non è così, Con lui mi trovano bene, avevamo interessi comuni, mi assecondava molto sul lavoro, essendo anche lui del settore. Avevo già lavorato nell’ambito dello spettacolo e avrei potuto legarmi a qualsiasi altra persona”.