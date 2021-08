“Beato lui”. Rossella Fiamingo, da Tokyo alla Sicilia con un nuovo amore. I sex symbol dello sport – FOTO

Rossella Fiamingo. La schermitrice siciliana ha portato lustro alla squadra italiana nelle ultime Olimpiadi di Tokyo. Ufficializzata la sua storia con un celebre collega

Le Olimpiadi di Tokyo si sono svolte dallo scorso 23 luglio al successivo 8 agosto 2021. L’Italia ha portato a casa una serie di successi sfavillanti in diverse discipline, incrementando il medagliere, giorno dopo giorno, grazie al talento e alla fatica degli atleti in gara.

Tra questi non è passata inosservata la giovane Rossella Fiamingo, classe 1991, originaria Catania, che ha contribuito a portare lustro allo sport nazionale. Ha conquistato, infatti, una medaglia di bronzo in sinergia con le altre spadiste azzurre Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio, battendo la Cina per 23 a 21. Nei precendenti Giochi Olimpici di Rio De Janeiro del 2016 aveva già conquistato una medaglia d’argento nella spada individuale.

Rossella Fiamingo: vacanze d’amore con il nuovo compagno

Dalle competizioni di Tokyo alle spiagge paradisiache della Sicilia. Rossella Fiamingo è tornata nella sua amatissima terra natia e non è da sola. Finalmente è uscita allo scoperto con il nuovo compagno e non è un volto sconosciuto.

Si tratta infatti dell’atleta e collega Gregorio Paltrinieri. Nuotatore, nato a Carpi nel 1994, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 nei 1500 m stile libero, medaglia d’argento negli 800 metri in vasca e medaglia bronzo nella 10 km in acque libere nella scorse Olimpiadi di Tokyo.

Dopo le ultime fatiche sportive entrambi meritano del sano riposo e hanno scelto la suggestiva location della Tonnara di Scopello (Castellammare del Golfo, provincia di Trapani). I due si trovavano già in Sicilia per partecipare al 30° compleanno della giornalista sportiva Diletta Leotta, conterranea e grande amica della Fiamingo. Alla vista delle ultime foto apparse sul profilo Instagram della ragazza, un utente non può fare a meno di commentare con un po’ di sana invidia: “Beato lui”.

Sono tra gli atleti più apprezzati dal pubblico, sex sumbol, entrambi reduci da recenti storie d’amore. Paltrinieri era fidanzato con Letizia Ruoli, 26 anni, studentessa di medicina. Rossella Fiamingo, invece, faceva coppia fissa con il nuotatore Luca Dotto.

Non solo sport. La popolarità della schermitrice è talmente in ascesa che è stata sedotta anche dal piccolo schermo. A quanto pare, potremmo vederla nelle vesti di concorrente e danzatrice nella futura edizione di “Ballando con le stelle” su RaiUno.