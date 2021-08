Aka7even sta vivendo la sua prima estate dopo il successo riscosso ad Amici 20: la scuola più famosa d’Italia, però, non gli ha portato solo cose belle

Aka7even è stato senza ombra di dubbio uno dei cantanti più amati dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi: è arrivato in finale e ha riscosso un successo incredibile tra i più giovani ma anche tra i più grandi. Per lui è stata un’esperienza importante, è riuscito a realizzare il suo sogno, ma non è stato così facile. Infatti nella scuola ha conosciuto Martina, una ballerina con cui condivideva la casetta e di cui si era perdutamente innamorato. Le cose tra di loro non sono finite benissimo perché lei si innamorò di Raffaele, un loro compagno di scuola.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Beautiful, anticipazioni americane: ritorno di fiamma per Donna ed Eric? L’indiscrezione

Aka7even torna sui suoi passi dopo la frecciatina a Martina: le sue scuse sui social

Giuro che parlerà solo la musica e nient’altro. La maturità nelle persone sta nel rendersi conto dei propri errori, fare MEA CULPA.

Non era da me, e mi assumo la mia responsabilità.

Ora basta chiacchiere, solo musica.

Vamos a romper 🔥💘👈🏻 — A k a 7 e v e n ( @ A k a 7 e v e n r e a l) August 29, 2021

Proprio ieri, Martina ha pubblicato uno scatto insieme a Raffaele e ha scritto che per tanto tempo nel programma ha dovuto reprimere i suoi sentimenti. Questo ha fatto scattare Luca, che ha messo una storia in cui attaccava “chi sputa nel piatto in cui ha mangiato“. Per questo motivo Martina è stata insultata dai fans del cantante, sono state davvero delle ore difficili e alcuni fans di Aka7even gli hanno fatto notare che è stato indelicato da parte sua accusare Martina di una cosa del genere. Oggi il cantante ha messo un tweet e si è scusato per quello che ha fatto: “La maturità sta anche nel rendersi conto dei propri errori, fare mea culpa. Non era da me e mi assumo le mie responsabilità“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Era Ron Weasley di “Harry Potter”. Oggi ha 33 anni e una figlia – FOTO

I suoi fans hanno accettato le scuse e si sono complimentati con lui per essere tornato indietro sui suoi passi.