“Brave and Beautiful” anticipazioni 30 agosto: Tashin accusa Cesur

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani 30 agosto. Tashin è sempre più nei guai e Suhan non sa da che parte stare

Brave and Beautiful è una delle serie v turche più amate di questa stagione: ha preso il posto di Mr Wrong che si è conclusa qualche mese fa. La serie ha conquistato subito i telespettatori. La storia parla di Cesur, un ragazzo che arriva in una nuova cittadina per rivendicare la memoria di suo padre che è morto a causa di un uomo di nome Tashin. Sulla strada del suo viaggio incontra Suhan e tra i due è amore a prima vista: non aveva minimamente idea che la donna appena incontrata fosse la figlia di Tashin.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata della serie tv turca

Tashin è sempre più nei guai e Suhan è ancora indecisa: da quale parte deve stare? Se tanti segnali le dicono che è suo marito quello ad essere nel torto, ci sono anche tanti altri segnali che invece le urlano che è suo padre quello che ha sbagliato. La ragazza ha intenzione di scoprire qual è la verità sulla morte del padre di suo marito. Il loro matrimonio non è iniziato proprio nel migliore dei modi ma lui si sta impegnando tantissimo per renderla felice. Intanto ci saranno ancora altri problemi che riguardano la lettera scomparsa nel nulla: che cosa succederà? Riusciranno i nostri protagonisti ad arrivare in fondo a questa situazione?

Per scoprire quello che sta per succedere, non ci resta fare altro che attendere l’episodio che andrà in onda domani come ogni giorno alle 14:45 su Canale Cinque.