Calciomercato Napoli, finalmente arriva il centrocampista tanto atteso: il nome che non ti aspetti.

Il nuovo Napoli di Luciano Spalletti ha iniziato il campionato con 2 vittorie in due partite. Gli azzurri sono così in vetta alla classifica a punteggio pieno insieme alla Lazio di Sarri, al Milan di Pioli, alla Roma di Mourinho e all’Inter di Inzaghi. I partenopei hanno affrontato due match durissimi: all’esordio con il Venezia (vinto per 2 a 0) Osimhen si è fatto cacciare dopo pochi minuti mentre quest’oggi a Marassi il Genoa ha venduto cara la pelle.

La rosa a disposizione di Luciano Spalletti sembra essere ancora incompleta. Mancano alcuni tasselli per poter competere fino alla fine: un terzino sinistro e un centrocampista. Mario Rui non può giocarle tutte e Ghoulam non offre più certezze dal punto di vista fisico. Se per questo ruolo è stato preso Juan Jesus, che sa giocare anche sulla fascia, lo stesso non può dirsi del centrocampo dove l’ex tecnico della Roma ha davvero gli uomini contati. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky, tuttavia, il club campano sarebbe ad un passo da un centrocampista.

Calciomercato Napoli: finalmente il centrocampista

Secondo quanto riferito da Sky, quindi, gli azzurri avrebbero finalmente le idee chiare e sarebbero pronti a fare un grandissimo regalo al proprio tecnico. Il Napoli ha iniziato le trattative con il Fulham per portare all’ombra del Vesuvio il calciatore André Zambo Anguissa. Nella rosa dei partenopei ci sono diversi centrocampisti che sanno impostare e sanno trattare la palla, ma un vero recupera palloni non c’è.

Per questo motivo il profilo individuato rappresenterebbe una mossa molto interessante. Dopo il primo contatto, il club campano ha ovviamente richiesto un prestito per il classe 1995. Il camerunese fu acquistato dal Fulham nel 2018: i Cottagers misero sul piatto una clamorosa offerta di 30 milioni.

Per quanto concerne il mercato in uscita, il Napoli potrebbe ben presto salutare l’eroe di questa seconda giornata di campionato. Andrea Petagna, nonostante il pesantissimo gol che ha regalato quest’oggi 3 punti fondamentali, dovrebbe andare alla Sampdoria. Spalletti, al termine del match, è stato chiaro: l’ex attaccante della Spal vuole più spazio.