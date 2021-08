Valentina Vignali è una delle influencer più amate degli ultimi anni: l’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha fatto girare la testa a tutti i suoi followers

Valentina Vignali è una delle influencer più seguite sul mondo di Instagram, il suo profilo infatti conta milioni di followers: ha raggiunto il successo come giocatrice di basket, poi è entrata a far parte del mondo dello spettacolo ufficialmente quando è stata presa come concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip. Oltre ad essere stato un importante trampolino di lancio per la sua carriera, l’ha aiutata a ritrovare se stessa in un periodo davvero difficile della sua vita. Infatti, era da poco uscita da una relazione davvero molto importante.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Beautiful, anticipazioni americane: ritorno di fiamma per Donna ed Eric? L’indiscrezione

Valentina Vignali, che incanto nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a V A L E N T I N A V I G N A L I ( @ v a l e n t I n a v I g n a l I )

Valentina aveva conosciuto una persona prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, e vivendo questa esperienza lontano da lui capì di aver trovato la persona giusta: persona che ha ritrovato una volta uscita dal programma. Ad oggi Valentina è più felice che mai insieme al suo Lorenzo, e insieme hanno vissuto la loro terza estate di coppia. Oramai siamo agli sgoccioli di questa stagione che che ci ha lasciato tantissimo e Valentina sta vivendo gli ultimi giorni in completa spensieratezza insieme alle persone a lei più care. In questo momento è nella splendida Puglia, più precisamente ad Alberobello, che quest’anno è stata la meta più visitata da parte dei personaggi del mondo dello spettacolo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Era Ron Weasley di “Harry Potter”. Oggi ha 33 anni e una figlia – FOTO

L’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram ha raggiunto migliaia di likes nel giro di pochissimi minuti: i commenti di apprezzamento non si sprecano. Pioggia di complimenti per uno dei personaggi più amati di sempre.