“Che fisico pazzesco”. Elisabetta Gregoraci in barca mostra tutto – FOTO

Elisabetta Gregoraci si sta godendo gli ultimi giorni di estate: gli ultimi scatti in barca hanno lasciato i suoi followers senza fiato

Elisabetta Gregoraci è una delle donne più amate dell’ultimo anno. Dopo anni e anni in cui ha dovuto fare i conti con i pregiudizi della gente, non pensava che sarebbe bastata la casa del Grande Fratello Vip a renderla così tanto amata da parte di un pubblico che per anni ha saputo esserle soltanto molto ostile. Infatti il programma è stata la vetrina perfetta per lei: ha avuto modo di far conoscere al pubblico il suo lato più umano.

Elisabetta Gregoraci, che incanto nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Dopo essere stata per tre lunghi mesi nella casa, è tornata da suo figlio Nathan e insieme a lui ha vissuto una splendida estate. Hanno visitato tantissimi posti e hanno recuperato tutto il tempo che hanno perso in quelle settimane che sono stati lontani. Ora siamo agli sgoccioli di questa magica estate ed Elisabetta sembra semplicemente radiosa: è circondata da tantissimi amici che la amano, da un figlio splendido che diventa ogni giorno più grande e da un pubblico che ogni giorno si impegna e da il massimo per farle arrivare tutto l’affetto del mondo. Dopo tanti anni in cui ha ricevuto sempre e solo odio, merita davvero un po’ di amore.

Ha trascorso gli ultimi giorni della sua estate in Calabria dalla sua famiglia, ha festeggiato i cento anni di sua nonna e poi ha concluso trascorrendo un po’ di tempo in barca. Gli ultimi scatti hanno fatto record di likes sul suo profilo di Instagram.