Le Ferragni Sisters ci insegnano che c’è una nuance di bikini che ancora trionfa in questa Estate 2021. Scopriamo qual’è…

Francesca, Valentina e Chiara Ferragni non hanno dubbi: le tonalità perfette per i bikini dell’Estate 2021 sono quelle fluo!

All Summer Long! L’influencer più amata e seguita d’Italia, insieme alle sue sorelle Valentina e Francesca ci (ri)confermano che le nuance più in voga della stagione ancora in corso sono quelle che portano più allegria e aria di spensieratezza (soprattutto nei nostri scatti per Instagram!).

Le tendenze swimwear ci vogliono a metà tra un evidenziatore e il candy: dal bikini al costume da bagno, ogni outfit da spiaggia è unico. Ma se prendiamo più opzioni e le mettiamo indosso alle sorelle Ferragni, una affianco all’altra in un unico scatto, ecco che il risultato è un arcobaleno esplosivo. Oltre a donare luce alle nostre bacheche Ig, ne traiamo anche una preziosissima lezione di stile.

Francesca, Valentina e Chiara: giallo, verde, rosa fucsia… via all’arcobaleno di bikini fluo con le sorelle Ferragni!

Ma capiamo più nel dettaglio che cosa stanno indossando queste star di Instagram.

Il modello di Chiara Ferragni ha il reggiseno a triangolo con coppe imbottite e le spalline molto sottili, rigorosamente senza ferretto, perché non dimentichiamo che la parola chiave del fashion degli ultimi due anni è… comfort!

Il pezzo sotto invece è uno slip sgambato con il taglio a V, della stessa nuance fucsia del pezzo sopra.

La sorella Francesca ha optato sempre per un reggiseno a triangolo ma, a differenza di quello di Chiara, non è imbottito ed ha una fascia sottoseno elasticizzata. Anche il suo bikini ci trasmette quella sensazione di energia e vitalità che amiamo follemente nella stagione del mare: ton sur ton giallo acceso!

Ultima ma non certo meno bella, Valentina Ferragni: la sua scelta si allontana dal monocromatismo di Chiara e Francesca e ricade su un bicolore che mixa verde menta e rosa pastello! Combinazione di colori da 10 e lode che prevede un reggiseno a fascia con spallina larga super morbido e confortevole. Ah, che senso di libertà!

Quale dei tre modelli scegliete per godervi gli ultimi giorni di caldo?