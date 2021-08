Genoa-Napoli, il tabellino, le pagelle e il risultato della sfida di Marassi valida per il secondo turno di campionato.

Il nuovo Napoli di Luciano Spalletti, dopo la difficile vittoria all’esordio con il Venezia (con Oshimen espulso dopo pochi minuti) va a far visita al Genoa. I rossoblu, all’esordio, hanno perso in modo bruttissimo contro l’Inter di Simone Inzaghi: il passivo di 4 a 0 non racconta perfettamente la pessima partita dei liguri allo stadio San Siro.

La prima frazione è piuttosto bloccata: le due squadre si studiano, con la squadra di Ballardini ordinata e sicuramente più vogliosa rispetto all’esordio. Insigne, però, fa il bello e cattivo tempo come falso nueve e va più volte vicino al gol del vantaggio. Vantaggio che arriva al 39° minuto grazie a Fabian Ruiz. Lo spagnolo raccoglie la sfera al limite dell’area e batte Sirigu con un meraviglioso tiro a giro. Nel secondo tempo, subito un episodio che susciterà tantissime polemiche. L’arbitro prima convalida e poi annulla il gol del Genoa: la spinta di Buksa su Meret è troppo vistosa per non venire considerata. Al 70° minuto, dopo un dominio esagerato, la squadra di casa finalmente pareggia con Cambiasso. A pochi minuti dal Novantesimo, Spalletti lancia in campo Petagna: quest’ultimo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, spizza di testa e regala il nuovo vantaggio agli azzurri. Con un po’ di sofferenza, gli ospiti vincono la partita e volano a 6 punti in classifica.

Napoli-Genoa, il tabellino e le pagelle della partita

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Lazio-Spezia 6-1, le pagelle e il tabellino: show dei biancocelesti all’Olimpico

GENOA (3-5-1-1): Sirigu 6,5; Vanheusden 6 (66′ Masiello), Biraschi 6, Criscito 5.5; Ghiglione 6.5, Rovella 6, Badelj 6.5, Sturaro 5.5 (66′ Kallon), Cambiaso 7; Hernani 5 (46′ Pandev 6.5); Ekuban 4.5(46′ Buksa 5). All. Ballardini

NAPOLI (4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Koulibaly 6,5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 7.5, Lobotka 6.5, Elmas 5.5; Politano 6 (82′ Petagna 7), Insigne 6.5, Lozano 6 (71′ Ounas). All. Spalletti

RETI: 39′ Fabian Ruiz (N), 69′ Cambiasso (G)

AMMONITI: Ekuban (G), Di Lorenzo (N), Politano (N), Criscito (G)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Juventus: dopo l’addio a Cristiano Ronaldo arriva il sostituto ufficiale

Il Napoli, dopo la sosta per le Nazionali, ospiterà la Juventus allo stadio Maradona mentre il Genoa affronterà il Cagliari in terra sarda.