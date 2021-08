Il Mondo di Patty è stata la telenovela più amata dell’epoca moderna: tra i tanti personaggi c’era Giusy, la migliore amica della protagonista della serie

Il Mondo di Patty è stata una delle serie più amate di Disney Channel. Andata in onda nel 2007 per la prima volta, quella bambina con i capelli biondi e le treccine riuscì a ad entrare nei cuori di telespettatori con la sua storia difficile. Sono trascorsi quattordici anni da quella prima puntata che riscosse un successo mondiale, quei bambini ad oggi sono diventati grandi e sono molto seguiti sui social. Tra i tanti membri del cast c’è Giusy, che nella serie interpretava la fedele migliore amica di Patty.

Il Mondo di Patty, vi ricordate Giusy? Ecco com’è diventata

Giusy nella serie interpretava la migliore amica di Patty, faceva parte del gruppo delle popolari ed è il motivo principale per cui la ragazzina riesce ad ambientarsi nella nuova scuola con tutte quelle arpie. Tra l’altro, era anche la sorella di Matias, il ragazzo che piaceva alla protagonista della serie. Lei invece ha una storia molto importante con Guido, ma anche tanto ostacolata dai suoi genitori: i due scappano di casa pur di stare insieme e fanno un incidente, e lei per un lungo periodo della serie si ritrova ad essere cieca. Viene portata in uno istituto per ciechi per imparare a sopravvivere con questa nuova condizione, ma alla fine accade il miracolo e riesce a recuperare la vista.

L’attrice che la interpretava era la bellissima Thelma Fardin, che oggi ha 28 anni ed è molto seguita sul suo profilo di Instagram. Fisicamente è rimasta uguale a quando era una ragazzina: è cambiata veramente molto poco.