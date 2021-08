Incendio a Milano, tra gli abitanti il grande cantante

Nel grattacielo di Via Antonini nel quale è divampato oggi il pericolosissimo incendio risiedeva il noto cantante italiano. I dettagli.

Nell’edificio conosciuto come ‘Torre dei Moro’ si è alzata un’alta colonna di fumo nero e sono state subito evacuate tutte le famiglie residenti.

E’ dal quindicesimo piano che è partito il rogo e in brevissimo tempo ha divorato la facciata e poi l’intero grattacielo.

L’incendio si è sviluppato alle 17:36 del 29 agosto al civico 32 di via Antonini, dove vivono circa 60 famiglie tra cui il noto cantante italiano.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Il Mondo di Patty” vi ricordate di Giusy? Oggi ha 28 anni, com’è diventata FOTO

Il cantante vittima dell’incendio di via Antonini

Stando a quanto hanno spiegato i soccorritori Mahmood risiedeva al nono piano del grattacielo ed è stato uno dei primi a lasciare casa nel momento in cui è divampato l’incendio, mettendosi subito in salvo.

Prima del maxi rogo, come si può notare dalle Instagram Stories, il cantante si trovava in casa insieme a due suoi amici e colleghi: si tratta di Arashi, nome d’arte per Riccardo Schiara, e Camilla Magli.

Tutti e tre, dunque, hanno lasciato subito l’appartamento sito al nono piano, dunque a un piano inferiore rispetto a quelle in cui è divampato l’incendio.

Grande spavento per Mahmood così come per tutti gli abitanti dell’edificio.

Fortunatamente il maxi rogo non avrebbe portato conseguenze e tutti gli abitanti si sono tratti in salvo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Schianto”: Giorgia Rossi osa, mini shorts e stivali in pelle. Il fisico pazzesco cattura i fan – FOTO

Si aspettano le prossime ore per capire meglio gli sviluppi di quanto accaduto. Una ragazza vittima dell’incendio ha spiegato: “Io ero in terrazzo, abito ad in piano medio alto e ho visto arrivare dei calcinacci infuocati da sopra. Ho alzato lo sguardo e ho visto che in alto c’erano delle fiamme e ho chiamato i vigili del fuoco che mi hanno detto di uscire subito”.