Karina Cascella non smette di sorprendere ed ammaliare i suoi follower, con semplicità ma allo stesso tempo malizia, conquista il cuore di tutti.

Karina Cascella è una donna che si è fatta strada da sola nella vita come nel lavoro, la sua infanzia è stata molto difficile, assieme alle sorelle Sunny e Daniela ha subito la presenza di un padre alcolizzato ed aiutato una madre vittima di violenze domestiche. Quando, purtroppo, questa è venuta a mancare prematuramente, Karina non si è data per vinta ed ha iniziato a lavorare come babysitter e centralinista.

Entra nel mondo dello spettacolo grazie a Maria De Filippi, che l’aiuta ad emergere per la bella persona che è, piena di valori, di sogni ma anche insicurezze create dalla situazione adolescenziale.

Il carattere forte di Karina le hanno permesso di iniziare a lavorare in televisione come opinionista, non prima però di aver partecipato con il suo ex compagno al reality show “Vero Amore” e alla prima edizione di “Temptation Island”.

Dopo l’esperienza ad “Uomini e Donne” per Karina si apre un mondo nuovo, fatto di opportunità, di sogni e progetti realizzati e realizzabili. Oggi Karina è una donna di successo, come showgirl, imprenditrice, influencer, ama tantissimo la sua Ginevra, avuta dalla relazione con l’ex compagno e tronista Salvatore Angelucci e vive serenamente con Max Colombo, suo attuale compagno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Giorgia Soleri e la dura battaglia contro l’endometriosi. La FOTO che ha sconvolto il web

Karina Cascella stende tutti, dall’alto si vede il paradiso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Bianca Guaccero lo annuncia a tutti. Finalmente ci siamo, rivelato lo scoop dell’estate – VIDEO

L’unico obiettivo di Karina è la felicità, vivere serena con la piccola Ginevra ed il suo amore Max. Finalmente dopo alcuni anni di dolore la vediamo serena, sorridente e libera di vivere una vita che le calza a pennello.

Su Instagram è molto seguita, vanta 1,1 milioni di follower, il suo mondo virtuale pullula di scatti meravigliosi che la ritraggono in diversi momenti della giornata, nulla è lasciato al caso ed il suo pubblico lo sa.

La stima e l’affetto che la sua community prova nei suoi confronti è notevole e ad ogni suo scatto il web si scatena con messaggi e tantissime emoticon. Le ultime foto hanno causato un arresto cardiaco a molti fan, con un semplice top di pizzo rosa, una cambia ed un pantalone bianco, Karina ha steso tutti.

La vista dall’alto ha mostrato il paradiso a tutta l’Italia, “Ti strapperei a morsi quel pizzo” commenta audacemente un fan innamorato della showgirl.

Karina maliziosamente ma con estrema semplicità è la reginetta del web che non smette mai di seguirla per la straordinaria persona che è.