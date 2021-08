“Ne vogliamo tante così…”, Katia Pedrotti il selfie in intimo nel bagno di casa: un fisico da sballo nonostante tutto – FOTO

L’ex gieffina del Grande Fratello, Katia Pedrotti h fatto gioire i suoi followers con un selfie bollente nel proprio bagno di casa.

Come mai l’avevate vista sinora, Katia Pedrotti si mostra più sensuale del previsto, durante l’ultima pubblicazione via Instagram.

L’ex inquilina della casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello, non ha dato tregua a nessuno, rispolverando le vecchie doti del passato. Gli anni passano anche per lei, ma non si fanno per nulla sentire. Una vera e propria sorpresa per tutti coloro che nonostante fosse passato del tempo dalla sua ultima apparizione sul piccolo schermo non riescono a dimenticarla.

Insieme ad Ascanio forma una coppia invincibile, coronata dal sogno di ben tre gravidanze. Oggi la famiglia è molto felice e contenta di condividere tra entusiasmo e gioia qualsiasi momento.

Di tanto in tanto, i fan vengono a conoscenza dei fatti di vita quotidiani tramite storie Instagram, foto e videoclip social. Le stesse all’interno delle quali si notano nonostante tutto, le caratteristiche più segrete di un repertorio fisico, da mamma, incantevole

Katia Pedrotti straripante davanti allo specchio: i fan non resistono

