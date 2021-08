“Love is in the Air” anticipazioni 30 agosto: Eda è furiosa con Serkan

Love is in the Air è una delle serie tv turche più amate del momento: domani comincia una nuova settimana con altre nuove ed entusiasmanti avventure

Love is in the Air è la serie tv turca per eccellenza: quest’anno ha sbaragliato senza ombra di dubbio tutta la concorrenza. Eda e Serkan sono entrati nei cuori dei telespettatori con la loro storia d’amore, purtroppo finita troppo presto. I due infatti si sono conosciuti e poi innamorati, ma il destino li ha portati ad intraprendere due strade differenti. Adesso stanno provando a riavvicinarsi, ma ovviamente, come sempre, qualcosa è andato storto.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie tv turca

Infatti Serkan aveva lasciato che Eda vincesse una cena con lui all’asta, ma a causa di un imprevisto non si è presentato. Lei ha trascorso tutta la sera da sola seduta a quel tavolo con la speranza di vederlo spuntare da un momento all’altro, ma così non è stato. Serkan, però, aveva fatto arrivare un bigliettino ad Eda per avvertirla della cena, ma qualcuno ha fatto sì che questo bigliettino non arrivasse a destinazione. Ora che Eda è furiosa con lui per averla lasciata lì da sola, Serkan ha l’intenzione di rimediare e così la invita ad uscire per un vero e proprio appuntamento romantico. Eda accetterà l’invito del suo ex fidanzato o proverà a vendicarsi per averla fatta soffrire così tanto quella sera?

Per scoprire cosa succederà, non ci resta da fare altro che attendere la prossima puntata che andrà in onda domani 30 agosto alle 15:30 su Canale Cinque. Siamo pronti per questa nuova settimana insieme ad Eda e Serkan piena di emozioni?