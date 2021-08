La silhouette della cantante Levante in accappatoio, reduce dalla sua ultima tournée, è uno emozionante spettacolo senza paragoni.

La celebre cantautrice e scrittrice siciliana, Claudia Lagona, meglio conosciuta con il suo nome d’arte di Levante, continua ad emozionare i suoi fan in tutta la penisola, percorrendola con l’entusiasmo di chi ha atteso con ansia di poter tornare sul palco. “Sei stata il primo concerto post pandemia per me. È stato magico“, sarà uno dei molteplici commenti positivi ricevuti nelle ultime ore.

Difatti, la nata sotto il segno dei Gemelli, classe 1987, dalla presenza “magmatica” ed “immensa” è attualmente alle prese con la sua tournée. Ieri sera, 28 agosto, ha avuto luogo uno dei tanto attesi live dell’artista. Il pubblico presente nel comune umbro di Terni, stando ai pareri riscossi in merito al suo ultimo post, quanto alla manifesta partecipazione al concerto, documentata attraverso istantanee di diversa origine, ha ben confermato tutta la sua meraviglia. “È stato“, dunque, “un amore ricambiato“. Ed ora, la sua silhouette, pare sia destinata a fare altrettanto.

Levante “sei tremenda”, solo in accappatoio: è un’emozione senza pari

